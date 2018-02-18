Sel sularına kapılan 2 asker şehit oldu

18 Şubat 2018

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, dün gece sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.

Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

TSK'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sele kapılan zırhlı araçta şehit olan 2 askerle ilgili açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"18 Şubat 2018 tarihinde, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA