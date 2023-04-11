Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın gemiden ilk uçuş tarihini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvertedeki pistte hazır bekleyen Kızılelma'yı da inceledi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Kızılelma'nın gemiden ilk uçuş tarihini sordu. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusunu "2025 yılı" diyerek cevapladı.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından gemide incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi parti liderleri ve bakanlar da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvertedeki pistte hazır bekleyen Kızılelma'yı da inceledi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Kızılelma'nın gemiden ilk uçuş tarihini sordu.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusunu "2025 yılı" diyerek cevapladı.
Erdoğan daha sonra Cumhur İttifakı ortakları ve bakanlarla birlikte Kızılelma önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaptan köşkünde ziyaretçi defterini imzaladı.