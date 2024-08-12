Selvi'den dikkat çeken 'İmamoğlu' iddiası! Yerine düşünülen iki isim...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulis haberi bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi’nin kulislerde konuşulanlara dayandırdığı haberine göre; İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyaya 1 - 1.5 yıl önceden başlamayı planlıyor.

Sinem Dedetaş öne çıkıyor

İddiaya göre; İmamoğlu’nun Anadolu’yu gezip adaylığı konusunda hem CHP Genel Merkezi üzerinde bir baskı oluşturmayı hem de seçim kampanyasını erken başlatıp, birkaç tur gezmeyi planladığı konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu’nun da başarılı bir seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1-1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa edeceği söyleniyor. Yerine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı düşünüyormuş.

Rıza Akpolat ismi de kulislerde yankılanıyor

Selvi, İmamoğlu’nun halefi olarak düşünülen diğer ismin ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olduğunu yazdı.

Kartal, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kadıköy belediye başkanlarının ise İmamoğlu aday olduğu takdirde yerine Rıza Akpolat’ın seçilmesini istedikleri söyleniyor. CHP siyasetinde etkili bir isim olan Erdoğan Toprak’ın desteğinin de Rıza Akpolat’tan yana olduğu ifade ediliyor.

Selvi’nin haberine göre; Rıza Akpolat’ı destekleyenlerin tezi şöyle: Onlar Ekrem İmamoğlu’nun önce CHP Genel Başkanı olmasını, bir süre genel siyaset yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunuyorlar.

Akpolat'ı destekleyenler ‘Muhalefetin ortak adayı olur’ tezini ileri sürüyorlar. ‘Nasıl olsa Belediye Meclisi’nde çoğunluğumuz var, İmamoğlu’nun yerine Rıza Akpolat’ı seçeriz’ diyorlar. Sinem Dedetaş formülü ise İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda geçerli olacak.