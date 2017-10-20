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Semih Özakça'ya tahliye kararı

Tutuklu yargılanan Semih Özakça'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Aynı davada yargılanan Nuriye Gülmen’in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Semih Özakça'ya tahliye kararı
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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında açılan davanın bugünkü duruşması sona erdi.

Mahkeme, Semih Özakça'nın şartlı tahliyesine; Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi başlatmışlardı. Özakça ve Gülmen'in açlık grevi 225’inci gününde.

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