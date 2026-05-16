Sergen Yalçın istifa etti mi? Yalçın ayrıldı mı?

Beşiktaş bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi. 2. haftada başa geçen Sergen Yalçın istikrar sağlayamazken ligin bitişi ile birlikte ünlü teknik direktörün Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilmeye başlandı. Dünkü maçın ardından sıkça "Sergen Yalçın istifa etti mi" sorusu geliyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

53 yaşındaki teknik adam henüz istifa kararı almış değil. Sergen Yalçın Çaykur Rizesoır maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu konuları konuşuruz.