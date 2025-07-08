Türkiye, Temmuz ayının ikinci haftasına da kavurucu sıcaklarla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Temmuz 2025 tarihli son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrediyor.

Sıcak hava dalgası özellikle Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olurken, hissedilen sıcaklıklar da birçok kentte 40 derecenin üzerine çıktı.

Haftalık sıcaklık tahminleri şöyle:

İstanbul hava durumu: 34°C - Az bulutlu ve açık

Ankara hava durumu: 36°C - Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu: 39°C - Az bulutlu ve açık

Konya hava durumu: 36°C - Az bulutlu ve açık

Edirne hava durumu: 40°C - Az bulutlu ve açık

Bursa hava durumu: 36°C - Az bulutlu ve açık

Aydın hava durumu: 44°C - Az bulutlu ve açık

Muğla hava durumu: 40°C - Az bulutlu ve açık

Antalya hava durumu: 40°C - Az bulutlu ve açık

Adana hava durumu: 38°C - Az bulutlu ve açık

Diyarbakır hava durumu: 43°C - Az bulutlu ve açık

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinde hafta ortasında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ancak bu yağışlar kısa süreli olup, sıcak havayı bastırması beklenmiyor.

Haftanın ikinci yarısından itibaren yurt genelinde yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcak, güneşli ve kurak hava yeniden hakim olacak.

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Havalar ne zaman serinleyecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli tahminlerine göre:

14-20 Temmuz haftasında: Sıcaklıklar Marmara'nın kuzey kıyıları, Akdeniz ve Güneydoğu'nun batısında mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer bölgelerde ise normallerin 1 ila 3 derece üzerinde olacak.

21-27 Temmuz haftasında: Sıcaklıklar özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında normale yaklaşacak. Ancak genel olarak yurt genelinde yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde devam etmesi bekleniyor.

Temmuz son haftası: Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar normale dönmeye başlayacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar halen normallerin 1-3 derece üzerinde seyredecek.

Yağış bakımından ise genel olarak yurdun doğusu ve kuzeyinde azalış görülürken, batı ve güney kesimlerde mevsim normalleri civarında yağışlar bekleniyor.