Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Star TV'de 15. bölümü ile sezon finali yapan Sevdiğim Sensin'in yeni sezon tarihi yavaş yavaş araştırılmaya başlandı. 2. sezonda neler yaşanacağı merak edilirken tarih bilgisi almak isteyenler "Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak" diye soruyor.

Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak?

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Kanaldan ve yapımcıdan bir duyuru gelmedi. Dizinin 17 Eylül Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Son bölümde neler oldu?

Dicle yıllardır hasretini çektiği ablasının kim olduğunu sonunda öğrenir ama geçmişini hatırlamayan Feride’nin hafızası, Dicle için büyük bir engeldir. En önemlisi de Feride’nin geçmişine karşı mesafeli tavrı Dicle için yıkılması zor bir duvardır.

Bir yandan da geçmişiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşan Feride; ona bunu yapanlardan başka şeyler de öğrenir. Ortada kurtarılması gereken başka hayatlar da vardır. Dicle, Erkan ve Tahir ona bu yolculukta yardım ederken aslında büyük bir tehlikeyi de göze alırlar. Günün sonunda hiç beklenmedik bir isim onları kurtarır.

Esat ise İnci’ye karşı boşanma kararında ciddidir. Hayatında yeni bir perde açan Esat; aldığı kararla çocukları arasında da çatışma başlatır. Fikret ve Erkan arasındaki bağlantıya dikkat kesilen Tahir ise; şüphelerinden kurtulmak için somut bir adım atar.

Nilüfer ve Civan ise herkesten gizli kurdukları hayalin bedeliyle yüzleşir. Aşkları için ilk kez aynı hayali kuran ikiliyi, dünyalarının farklılığı ayırma noktasına getirir.

Gün sonunda Feride’nin hafızasını kazanması için; Dicle, Erkan, Feride ve Civan köye giderler. Öte yandan Erkan ve Dicle ilk kez birbirlerine korkmadan yaklaşır. Ferman ise sürpriz birinden öğrendiği gerçekle yarım kalan hesabını bitirmek için köye gider ama bu sefer karşısında duracak kişi hiç hesap etmediği biridir.