Sevenlerinden AKM'de Osman Sınav'a son veda!

İzleyicinin büyük beğenisini kazanan pek çok dizi ve filmde imzası bulunan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav (69) iki gün önce kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Sınav için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören gerçekleştirildi.

Çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav'ın taziyeleri kabul ettiği törende Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Tims Group CEO'su Metin Ergen ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu konuşma yaptı.

"Bizler, onun etrafında büyüyen topluluk olduk"

Sınav'a dair anılarını ve görüşlerini tören katılımcılarıyla paylaşan konuşmacılar arasında ünlü ismin oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk" ifadelerini kullandı.

Pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen tören sonrasında Osman Sınav'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.