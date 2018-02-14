Sevgililer Günü bütçesi Mehmetçik’e

14 Şubat 2018

Sinem ERYILMAZ - dunya.com

Sevgililer Günü öncesinde sosyal medyada başlatılan "Bu yıl hediyeler Mehmetçiğe" kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Kampanyanın ilk adresi Mehmetçik Vakfı olurken, kuruma kısa mesaj yolu ile gönderilen destekler rekor seviyelere ulaştı.

Kampanyaya tüm yurttan güçlü destek gelirken iş dünyası da gelişmelere kayıtsız kalmadı. Başta Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olmak üzere, Damat, Tween, Eren Grup, Flo, Twiggy, Roman, Efor, Kiğılı, Ayakkabı Dünyası ve Vepa Grup bu konuda ilk adım atan şirketler oldu.

TİM, üyelerine "14 Şubat'ta sevgilimiz Mehmetçik olsun. Mehmetçik Vakfı'na 10 TL bağış için, 'Mehmetçik' yazıp 2582'ye kısa mesaj gönderebilirsiniz" duyurusu yaptı. Türkiye'de Mehmetçik'e karşı büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu değerin kıymetini her gün yaşamak gerekiyor. Bu yılki sevgilimiz Mehmetçik" açıklaması yaptı.

İki mağazasının gelirini bağışlayacak

Projenin destekçilerinden OR-KA Grup'un (Damat-Tween) Genel Koordinatorü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, kampanyayla alakalı açıklamalarda bulundu.

“Kampanya ile bizim için çok değerli olan Mehmetçik'imizin Afrin'de yürüttüğü operasyona karınca kararınca bir katkımız olsun ve toplumun duyarlılığını gösterelim istedik” diyen Arar, “Kamuoyunun önündeki bir marka olarak en azından yol gösterici, toplumun daha duyarlı olmasını sağlayabilecek bir davranış sergilemeyi amaçladık. Dolayısıyla Damat ve Tween markalarımızın birer mağazasının bugünkü cirosunun birini Mehmetçik Vakfı'na diğerini de Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılacak bağışların iki kurum için de çok önemli olduğunu söyleyen Arar, “Bizim gibi diğer şirketlerin de bu konuda hassasiyeti olduğunu biliyoruz. Bu gibi toplumsal konularda çok hassas davranmamız lazım. Hassas günler geçiriyoruz. Hepimiz askerimiz ve ülkemiz için dua ediyoruz. İnşallah bir an evvel daha barış dolu, birlik beraberlik içinde yaşayacağımız bir ülkeye kavuşuruz” diye açıklamalarda bulundu.