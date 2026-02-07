Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

"Sen benim için değerlisin" demenin en özel günü olarak görülen 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. İlişkileri diri tutmaya vesile olan bu anlamlı gün için hazırlıklar başladı. Bir yandan alınacak hediye düşünülürken bir yandan da 14 Şubat'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

Sevgililer Günü her yıl 14 şubat tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında 14 şubat cumartesi gününe denk geliyor.

Dünya genelinde Sevgililer Günü’ne en çok tercih edilen hediyeler şöyle sıralanıyor:

Çikolata ve tatlılar: Birçok ülkede en yaygın hediye olarak öne çıkıyor, özellikle kalp şeklinde kutular ve özel tasarım çikolatalar oldukça popüler.

Çiçekler (özellikle kırmızı güller): Aşkı sembolize ettiği için yaygın bir klasik hediye.

Parfüm ve kozmetik ürünler: Dünya genelinde sık tercih edilen hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Takı ve mücevher: Kalıcı ve anlamlı hediye arayanlar için sık tercih edilenlerdendir.

Romantik deneyimler ve yemekler: Hediyeden ziyade birlikte geçirilen özel zamanlar da birçok çift için önemli.