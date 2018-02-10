Sevgililer Günü öncesi 'tüketim tuzağı' uyarısı

10 Şubat 2018

Sevgililer Günü nedeniyle birçok sektörde özel kampanyalar ve indirim yarışları kızışırken, tüketici hakları derneklerinden "tüketim tuzağı" uyarısı geldi

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, Sevgililer Günü'nün "tüketimi artırma aracı" olarak kullanıldığını söyledi. Bu ve benzeri özel günlerde gereksiz tüketim ve harcamaların gerçekleştirildiğini belirten Çakar, insanların temel ihtiyaçlarını göz ardı ederek harcama yapmalarının daha sonra maddi sıkıntılara yol açtığına dikkati çekti.

Çakar, "Vatandaşlar bu günlerin tüketim aracı olarak kullanıldığının bilincine varmalı, gereksiz alışveriş ve masraflardan kaçınmalı." dedi.

Özellikle dar gelirli vatandaşların bu günlerde dikkatli olması gerektiğine işaret eden Çakar, bu tür dönemlerde hediye alabilmek adına kredi çekenler bile bulunduğunu bildirdi.

Çakar, bu güne özel yapılan kampanyalara değinerek, "İnsanlar, bankalar ve şirketlerce her taraftan sarılmış durumda. Tüketiciler bu tuzağa düşmesin. Yapılan harcamaların geri ödemesinin özellikle dar gelirli insanlar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

İnternet alışverişine dikkat

Sevgililer Günü'nün bankalardan çiçekçilere, marketlerden kuyumculara ve online alışveriş sitelerine kadar birçok mecrada reklam ve kampanyanın yapıldığı bir gün olduğuna dikkati çeken Hekimci, "Vatandaşlar alışveriş yaparken indirim ve kampanyalara dikkat etmeli. Çoğu zaman bu kampanyalarla yapılan indirimler, gerçek oranları yansıtmıyor. Bu ve benzeri günlerde yapılan kampanyalarda önce 'bindiriyorlar', sonra indiriyorlar. Piyasada yeterli denetimin olmaması nedeniyle tüketiciler etiket ve reklam oyunlarıyla yanıltılıyor. 'Yüzde 90'a varan', 'Yüzde 50 artı 50 ' şeklinde reklamlarla yapılan yüzde oyunlarıyla tüketicinin aklı karıştırılıyor." dedi.

Hekimci, indirimli satışa konu olan mal veya hizmetin, indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleriyle etiketlerinde gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüketicinin bu bilgileri satıcıya sorması gerektiğini, bunun tüketicinin hakkı olduğunu dile getirdi.

Sevgililer Günü'nde internet alışverişlerinde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Hekimci, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışı internet kaynaklarından yapılan mesafeli satışlarda oluşan tüketici hakkı ihlalleri ve dolandırıcılıklara karşı yapılacak bir şey bulunmamaktadır. Avrupa Birliği ve ABD gibi batılı ülkeler bu konuda ortak elektronik ağ anlaşmalarıyla tüketiciyi korumaktadırlar ancak ülkemiz tüketicisi henüz uluslar arası bir korumaya sahip değildir. Bu açıdan tüketicilerimiz, yurt dışındaki merkezler üzerinden alım yaparken çok dikkatli davranmalıdır. Yurt içi mesafeli satışlarda ise bir dolandırıcılık ya da kişisel verilerin korunması sorunuyla karşılaşılmaması için bilinir, denenmiş, güvenli sitelerden alışveriş yapmaları gerekir. Eğer güvenli sitelerden alışveriş yapılırsa tüketici hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden 14 gün içinde aldığı malı iade etme hakkına sahiptir. Bu satışlarda bir sorunla karşılaşıldığında satıcının tüketiciyi gerektiği gibi bilgilendirdiğini kanıtlaması gerekir. Bu tür satışlarda sipariş edilen mal kanunen en geç 30 günde tüketiciye teslim edilmek durumundadır."

Kaynak: AA