Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti Erzincan'daki cezaevine nakledildi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, bugün İstanbul'daki Metris Cezaevi'nden Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı halde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.
Geçti bugün Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.
Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.