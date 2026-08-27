SGK borcu olanlar dikkat: Son tarih yaklaşıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ile sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları için sunulan tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanma çağrısı yaptı.

Işıkhan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan düzenlemenin 4 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Yeni uygulamayla borçların daha uzun vadeye yayılmasının yanı sıra teminatsız tecil sınırı da yükseltildi.

Başvuru süresi 31 Ağustos'ta dolacak

Düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"31 Ağustos 2026'ya kadar başvuruda bulunulması ve ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanıyor. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadeyle ve yüzde 29 yıllık tecil faizi üzerinden yeniden yapılandırılmasına imkan sağladık. Bununla birlikte, azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, teminatsız tecil tutarı ise 10 milyon liraya yükseltilmiş durumda. İşveren ve sigortalılarımızın kendilerine sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmalarını istiyoruz."

131,3 milyar liralık borç kapsama alındı

Üretim, büyüme ve istihdamı destekleyecek teşvikleri sürdüreceklerini belirten Işıkhan, uygulamadan bugüne kadar yararlananlara ilişkin verileri de açıkladı.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 4 Haziran'dan itibaren 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının başvurusu kabul edildi. Bu kapsamda toplam 131 milyar 251 milyon liralık SGK borcu tecil ve taksitlendirmeye dahil edildi.

SGK birimleri hafta sonu açık olacak

Başvuruların sona ereceği tarihe yaklaşılması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı SGK birimleri hafta sonunda da çalışacak. Buna göre 81 ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri, 29 ve 30 Ağustos'ta kesintisiz hizmet verecek.