SGK'dan EYT başvuruları için ek mesai açıklaması: Cumartesi günü açık olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT borçlanma başvuruları sebebiyle oluşan yoğunluk nedeniyle SGK merkezlerinin 31 Aralık Cumartesi günü de açık olacağını duyurdu. Vatandaşların borçlanma başvurularını yarın saat 09.00-17.00 saatleri boyunca tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerinden ve Sosyal Güvenlik merkezlerinden yapabileceği açıklandı.
Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
"Sosyal Güvenlik Cumartesi hizmet verecektir"
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik il müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.