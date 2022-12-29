Emeklilikte yaşa takılan (EYT) adaylara soruldu: Çalışmayı düşünüyor musunuz?

Kamuoyu ve sektörlerin nabzını yoklayan ankette, gerçekleşen EYT düzenlemesi hakkında sorular soruldu. Ankete işveren ve çalışan üyeler katılım gösterdi.

Yüzde 71 çalışmayı düşünüyor

EYT’nin kapsadığı çalışan sayısından kaynaklı ilerleyen aylarda birçok sektörde istihdam problemleri olabileceği konuşulurken hazırlanan ankette, "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71’i “evet”, yüzde 29’u ise “hayır” cevabını verdi.

İşverenler emekliliğe ayrılanlara çalışma imkanı tanıyacak mı?

"Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde “evet”, yüzde 20 oranında da “hayır” cevabını verdi.

Gerçekleşen anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini belirtti.

Nitelikli çalışan istihdamı sorun olacak mı?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, çok fazla insanın emekli olmasıyla birlikte sektörlerin özellikle nitelikli çalışan konusunda istihdam problemi yaşayacağının düşünüldüğünü ancak anketin bu durumun pek fazla yaşanmayacağına işaret ettiğini belirtti.

Günay, şunları kaydetti:

"Emekli olan bireyler çalışmaya devam etmeyi planlarken, firmalar ise emekli çalışanlarını istihdam etmeyi planlıyor. İki tarafın da planları paralellik gösterdiği için firmaların istihdam açığı çok yüksek olmayacak gibi gözüküyor."