SGK'dan 'grip aşısı' açıklaması

14 Ekim 2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından finansmanı sağlanan grip aşısıyla ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliği'nde "Grip aşısı bedeli; sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır." hükmünün yer aldığı belirtildi.

Tebliğdeki "yılda bir defaya mahsus" ifadesinden aşılama için önceki yılın aynı gününün beklenmesi gerektiği yönünde bir değerlendirme yapıldığının görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "(Yılda bir defaya mahsus) ifadesi, bir sonraki aşılama için önceki yılın aynı günü olarak değerlendirilmeyip, grip aşısı sezonu olan eylül-ekim-kasım-aralık-ocak dönemi içinde olması kaydıyla yılda bir kez yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iki aşılama arasında bir takvim yılı süre geçmiş olması şartı aranmayacaktır. Grip aşısı ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA