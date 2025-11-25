Bakan Yerlikaya duyurdu: 429 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin son 10 gündür yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda toplam 429 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi finansal suçlara yönelik olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, 35 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 117 şüpheli tutuklanırken, 93 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık ağı çökertildi

Soruşturmalarda şüphelilerin;

Çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurdukları,

Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “kiralık bungalov”, “konut satışı”, “düşük faizli kredi” vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları,

Mobil bankacılık sistemlerine izinsiz erişerek haksız kazanç elde ettikleri,

Yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferine aracılık ettikleri,

Reklam ve post tefeciliği yoluyla suç gelirlerini artırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 36 ilde düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

1 milyar TL’yi aşan mal varlığına el konuldu

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 1 milyar 52 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında; 16 şirket, 13 konut, 37 araç, 8 motosiklet, 14 mesken, 7 dükkân, 13 arsa/tarla, 447 banka hesabı ile çeşitli ziynet eşyaları bulunuyor.

İstanbul merkezli operasyonda 75 şüpheli gözaltında

Yerlikaya ayrıca, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 15 ilde bu sabah düzenlenen operasyonlarda 75 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlarla yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları hazırladıkları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri belirlendi.

Kendilerini “yatırım uzmanı” olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlardan çeşitli paravan şirket ve şahıs hesaplarına “yatırım” adı altında para göndermelerini sağladıkları, para çekmek isteyenlerden ise “sigorta, vergi, komisyon” gibi gerekçelerle ek ödemeler talep ettikleri tespit edildi. Elde ettikleri paraları kripto para borsalarına aktararak izi kaybettirmeye çalıştıkları da ortaya çıkarıldı.