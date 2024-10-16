Siber suçlarda iki haftalık bilanço! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, siber devriyelerin sanal dünyada suçluların peşinde olduğunu ifade ederek 28 Eylül - 12 Ekim arasında tespit edilen siber suçlara ilişkin bilgi verdi.



Bakan Yerlikaya, "28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'i asayiş, 1184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi" bilgilerini paylaştı.

Sosyal medyada, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacaklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, siber devriyelerin suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

* Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir.