Siber suçlarla mücadele operasyonu: 170 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 il merkezli “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, nitelikli hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 günde 179 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yakalanan şüphelilerden 55'inin tutuklandığını, 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerleri hakkında da işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

"341 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu"

Bakan Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca da el konulduğunu ifade etti:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladık.

18 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.

34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konuldu.

Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

”Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."