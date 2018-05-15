Sıcaklıklar 5 derece artacak

15 Mayıs 2018

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artması, rüzgarın ise iç ve doğu kesimlerde kuzey, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz Bölgesi'nin ise az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Denizlerde hava durumu

Denizlerde fırtına beklenmezken, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak.

Van Gölü'nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Kaynak: AA