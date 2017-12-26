Sıcaklıklar artacak

26 Aralık 2017

Marmara Bölgesi'nde, bugün parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mevsim normallerindeki hava sıcaklığının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sabah ve gece, yer yer sis ve pusun etkili olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu 15