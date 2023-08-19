Sıcaklıklar artarak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük yeni raporuna göre Marmara'da etkili olan serin hava yerini sıcak havalara bırakacak. Diğer illerimizde ise etkili olan sıcak hava dalgası bir süre daha devam edecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.