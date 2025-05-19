Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, haftanın ilk gününde ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ordu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hakkari, Şırnak ve Van’da ise güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Salı günü Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Toroslar çevresi, Sakarya, Bilecik, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ile Tekirdağ'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Çarşamba günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağış görülmeyecek, hava açık ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıklar artıyor

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren güney bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ilerleyen günlerde ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da haftanın ilk günü en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. İstanbul’da sıcaklık 21 derece, İzmir’de ise 26 derece olarak ölçülecek. Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmiyor.

Bugün hava nasıl olacak? (19 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmini)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu