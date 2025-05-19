Sıcaklıklar artıyor, yağışlar azalıyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? (19 Mayıs Pazartesi hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağını ve yağışlı sistemin büyük ölçüde etkisini kaybedeceğini açıkladı. Pazartesi günü Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı’da sağanak beklenirken, hafta ortasından itibaren yağışların yurdu terk etmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, haftanın ilk gününde ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ordu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hakkari, Şırnak ve Van’da ise güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
Salı günü Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Toroslar çevresi, Sakarya, Bilecik, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ile Tekirdağ'ın doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Çarşamba günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağış görülmeyecek, hava açık ve az bulutlu olacak.
Sıcaklıklar artıyor
Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren güney bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ilerleyen günlerde ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
3 büyük ilde hava durumu
Ankara'da haftanın ilk günü en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. İstanbul’da sıcaklık 21 derece, İzmir’de ise 26 derece olarak ölçülecek. Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmiyor.
Bugün hava nasıl olacak? (19 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmini)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu