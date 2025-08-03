Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'de sıcaklıklar, son günlerde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrederken, hafta sonu itibarıyla iç ve batı bölgelerde bir düşüş bekleniyor. Meteorolojiye göre, yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerine yaklaşacak.

📆3 Ağustos 2025 Pazar

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/39yDy0dHF0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 3, 2025

Bugün, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Sakarya, Bolu, Düzce ile Kastamonu ve Karabük'ün güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada kuzey ve iç kesimlerde hava durumu çok bulutlu seyredecek. Adana, Çankırı ve Ardahan çevresinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam etmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu bölgelerde hazırlıklı olunmasını öneriyor.

3 büyük ilde hava durumu

Başkent Ankara'da hava sıcaklığı bugün 30 dereceyi bulacak ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşanacak. Ancak yeni hafta ile birlikte yağış Ankara'yı terk edecek. Öte yandan, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmezken, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bugün İstanbul'da termometreler 31 dereceyi, İzmir'de ise 35 dereceyi gösterecek.