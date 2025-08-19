Sıcaklıklar normalin üstüne yükseliyor! Meteoroloji açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak? | 19 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı haftalık rapora göre, hava sıcaklıkları bu hafta iç ve doğu bölgelerde mevsim normalinin üzerine çıkacak. Ülkenin batı bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Haftanın ilk günlerinde Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar görülürken, hafta sonuna doğru yurt genelinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 35 dereceye yaklaşması, İç Anadolu'da ise 30-34 derece bandında olması tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Ağustos Salı hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde mevsim normalinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Haftanın ilk günlerinde Karadeniz’in bazı kesimlerinde yer yer sağanak yağış beklenirken, hafta sonuna doğru yurt genelinde hava büyük ölçüde güneşli olacak. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 35 dereceye yaklaşacağı, İç Anadolu’da ise 30-34 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu’nun güney ve doğu ilçelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklıklar doğuda normallerin üzerinde
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar batıdan esecek
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
19 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık