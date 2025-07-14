Sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 14–20 Temmuz tarihli tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Haftanın ilk yarısında Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak yağışlar beklenirken, hafta sonuna doğru hava açıyor. Güneydoğu ve Ege’de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14–20 Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Fakat Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.
Sağanak yağışlar etkili olacak
Haftanın ilk günlerinde Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Çarşamba günü, yurdun büyük bölümünde yağış etkisini artırırken, özellikle Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Aynı gün, Ege ve Akdeniz’de ise güneyli sıcak rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Perşembe ve cuma günleri, yağışların etkisi azalırken Karadeniz’in doğusunda yerel yağışlar devam edecek. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde hava nispeten serin seyredecek. İç Anadolu ve Güneydoğu’da ise sıcak hava dalgası sürüyor.
Hafta sonuna doğru, yurt genelinde hava açıyor. Cumartesi ve pazar günleri çoğunlukla açık ve güneşli geçecek. Yağış beklenmeyen bu günlerde sıcaklıklar yeniden yükselerek bazı bölgelerde 35 derecenin üzerine çıkacak.
Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 38°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI °C, 38°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu