Sıcaklıklarda ciddi düşüş, karla karışık yağmur var

13 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı havanın hakim olacağı, hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalacağı Marmara Bölgesi'nin Edirne ve Kırklareli çevrelerinde akşamdan itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bölgede, fırtınanın pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13