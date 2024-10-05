Şiddet ve istismar mağduru Sıla Bebek'ten kötü haber

Yaşadığı üzücü olaylar sonrasında hastaneye kaldırılan Sıla Y.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Küçük kızın durumu ciddiyetini korurken, Sıla'nın ailesi ve yakınları umutlu bir haber almak için hastane önünde bekliyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişi tutuklu bulunuyor.

İlaçlara tepki vermiyor

Sıla'nın teyzesi Aslı Tatar, doktorlarla yaptıkları görüşme sonrasında, “Doktorlarımızla sürekli görüşüyoruz ve iğne ucu kadar da olsa bir umut var diyoruz. Ancak bugün doktorlarımızla konuştuk ve Sıla'nın ilaçlara da artık tepki vermediğini öğrendik” dedi.