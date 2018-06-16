Şiddetli yağış, sel ve dolu uyarısı

16 Haziran 2018

Bayram şiddetli yağışlarla başladı. Yurdun büyük bir kısmı yağış altında.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu`nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük kısmı bu yağışlardan ciddi oranda etkilenecek. İstanbul'da bazı semtlerde küçük çaplı dolu da görülebileceği belirtiliyor.

Yağışların; Rize, Artvin`in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıbatı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz`in iç kesimleri ile İç Anadolu`nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışlar kısa süreli ama etkili olacak. Su baskını ve sel uyarısı yapılıyor.