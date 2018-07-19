Sigara yasağından 9 yılda 260 milyon ceza

19 Temmuz 2018

Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Temmuz 2009'dan bu yana da mücadelede önemli mesafe katedildi. Bu kapsamda, sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla kurulan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 27 Ekim 2010'da hizmete girdi.

Vatandaşlara 175 operatörle 7 gün 24 saat canlı destek verilen ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na 27 Ekim 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde 26 milyon 802 bin 720 çağrı yapıldı.

Yasaklı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşların "Yeşil Dedektör" uygulaması ya da Bakanlığın ALO 184 iletişim hattı üzerinden şikayette bulunabilmesine olanak sağlandı. Bu kapsamda, Temmuz 2009-30 Haziran 2018 tarihlerindeki 9 yıllık süreçte ülke genelinde yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle 19 milyon 867 bin 103 denetim yapıldı. Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı sonucu da 275 bin 965 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde kanunu ihlal eden işletmelere yönelik 259 milyon 929 bin 108 lira para cezası uygulandı.