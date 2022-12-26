Siirt'te korkunç olay! 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Siirt'te bir binanın 7. katındaki evinin camını silerken beton zemine düşen kadın, ağır yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir binada oturan Aysel T. (24), cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.