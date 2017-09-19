Siirt'te terör operasyonu

19 Eylül 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Akmeşe kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 18 Eylül'de gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde mağara ve sığınaklar tespit edildi.

Mağara ve sığınaklardaki aramalarda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, bir RPG-7 roketatar ve 7 mühimmatı, 2 tabanca, 35 el bombası, 25 uçaksavar fişeği, 6 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 3 muhtelif kamera, silah dürbünü, termal kamera, güneş paneli, mesafe ölçer, 100 metre kablo ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve örgütsel doküman bulundu.

Kaynak: AA