Silah ruhsat harçlarına büyük zam: Yüzde 100'e yakın artış!

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı.

Karar, yarından itibaren yürürlükte

Her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı ise 31 bin 600 TL olarak belirlendi.

Bu tutar, bulundurma vesikaları için 50 bin 565 TL, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için 1225 TL olarak açıklandı.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Türkiye'de ruhsatlı silah sayısı yaklaşık 4 milyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yaptığı açıklamada, son 4 yılda Türkiye genelinde toplam 2 milyon 579 bin 553 adet silah ruhsatı (bulundurma, taşıma, yivli ve yivsiz av tüfeği) düzenlendiğini duyurmuştu.

Umut Vakfı tarafından açıklanan rakamlara göre ise, Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunuyor. Ülke genelinde yaklaşık 4 milyon ruhsatlı silah bulunduğu tahmin ediliyor.

2023 yılında çıkarılan yasayla ruhsatsız silah taşımaya ciddi hapis cezaları getirilmişti.