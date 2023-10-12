Şimşek: Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye’nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

Şimşek pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi.

Şimşek, olası bir eurobond ihracı için piyasa şartlarına baktıklarını büyük olasılıkla yıl sonundan önce bunu gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

IMF, Dünya Bankası toplantıları için Fas'ta yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, yıl bitmeden ihracın gerçekleşmesini beklediğini de söyledi.

"Müzakerelerin son aşamasındayız"

Körfezden Türkiye'ye gelmesi beklenen kaynaklara ilişkin bir soruya ise Şimşek, "müzakerelerin son aşamasındayız" yanıtını verdi.

Şimşek 23 Ekim'de başlaması planlanan yeni bir Körfez ziyareti planlıyor. Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidilmesi planlanırken bu ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolar olarak daha önce varılan anlaşmanın "ilk somut adımları" gerçekleşecek.