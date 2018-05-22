Şimşek'ten milletvekili adaylarına tebrik
Başbakan Yardımcısı Şimşek, partisinin milletvekili adaylarının özenle seçilmiş olduğunu söyleyerek, adayları tebrik ettiğini dile getirdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmemesi sonrası ilk kez açıklamada bulundu.
Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.
Dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulan listede ekonomi yönetiminden Şimşek dahil 4 isim yer almamış, bu durum da bu isimlerin Kabine'ye gireceği şeklinde yorumlanmıştı.