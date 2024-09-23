Sinan Ateş cinayetinde bilirkişi raporu dava dosyasında

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporu dava doysasında

Cinayetle ilgili 22 kişi hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçlarından dava açılırken olayla ilgili bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi.

Sinan Ateş'in öldürüldüğü sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bilirkişi raporunda, saldırı öncesi tetikçi Eray Özyağcı'nın 35 dakika olay yerindek beklediği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersine doğru bakıp etrafı gözetlediği aktarıldı. Raporda, saat 13.34'de Ahmet Keçik ile Selman Bozkurt'un geldikleri sırada Özyağcı'nın ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüzüstü düştüğü kaydedildi.

Özyağcı'nın, Ateş'in solunda bulunan Bozkurt'a da ateş ettiği, Keçik'in ise bir aracın arkasına saklandığı anlatılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."