Sinan Oğan: Artık yeni bir dönem başlıyor

Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, tamamlanan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda kendisini destekleyen seçmenlerin, ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirdiğini belirtti.

Seçmenlerin, Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullandığını ifade eden Oğan, mesajında şunları kaydetti:

"Seçmenimiz, 'Bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi' diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan, plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."