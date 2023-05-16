Sinan Oğan: İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CNN International'a verdiği demeçte “Ben Kürt karşıtı değilim. Terör karşıtıyım” dedi.

CNN’den Becky Anderson'a konuşan Oğan, sığınmacılara yönelik sert politikaları hakkında ise "Amerikan polisi kaçak göçmenlere ne yapıyorsa biz de aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.

İlk turda oyların yüzde 5,2'sini alan Oğan, ikinci turda hangi ismi destekleyecekleri konusundaysa "desteklediğimiz tarafı kazandıracağız" şeklinde konuştu.

“Şu an netleşmiş bir kararımız yok”

Oğan, "İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.