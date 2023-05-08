Sinan Oğan: Seçim otobüsümüz Diyarbakır'da saldırıya uğradı

Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da seçim çalışmalarını tamamlayıp Adıyaman'a geçmek için yola çıkan seçim otobüsünün Silvan'da saldırıya uğradığını belirtti.

Otobüsün jandarma bölgesine çekildiğini kaydeden Oğan, "Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara'ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti." ifadelerini kullandı.

İfade tutanağını ve görüntüleri paylaştı

Oğan, sosyal medya hesabından seçim çalışmalarında kullanıldıkları otobüse yönelik taşlı saldırı sonrasına ilişkin görüntüleri ve şikayetçi otobüs şoförünün ifadelerinin yer aldığı tutanağı paylaştı.