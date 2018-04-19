Sınavla öğrenci alacak okullar için ek süre
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00’e kadar uzatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liseye geçiş sınavları için (LGS) başvuruların 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacağını belirtmiş ve sınava başvurular 18 Nisan Çarşamba akşamı sona ermişti.
MEB'in Twitter hesabı üzerinden, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek ortaöğretim kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sınavın başvuru tarihlerinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA