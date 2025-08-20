10 Ağustos’taki 6,1’lik depremin ardından Balıkesir Sındırgı’da gece boyunca artçılar devam ediyor.

İlçede dün gece saat 01.10’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 4,54 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntının hemen ardından 01.14’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Gece saat 03.41’de ise bölge 3,7 büyüklüğünde bir başka artçıyla sarsıldı.

AFAD ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre depremler sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.