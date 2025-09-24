Sındırgıda depremler neden durmuyor? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte binden fazla artçı sarsıntı kaydedilirken, Balıkesirlilerin endişesi büyüyor.

Depremsiz haftaların özlemini çeken vatandaşlar, artçıların daha ne kadar süreceğini merak ederken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sismik hareketliliğin sebebi

Depremlerin neden durmadığını açıklayan Prof. Dr. Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Beklenmeyen bir bölge olmasına karşın daha önce Balıkesir Sındırgı’yı altını çizerek işaret etmiştim. Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim. Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var. Bu dağın üstünde bir fay var. Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut. Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor."