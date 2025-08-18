Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1’lik depremin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen artçılar devam ediyor. Bu gece 3.7, 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde üç sarsıntı meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, saat 03.14’te 3.7, saat 06.00’da 3.5 ve hemen ardından 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin derinlikleri 5 ila 5,5 kilometre arasında ölçüldü.

10 Ağustos’ta yaşanan 6.1’lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı deprem kayıtlara geçti.