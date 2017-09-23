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Sınır kapılarında TIR kuyruğu

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından, Kapıkule'de 12, Hamzabeyli'de 7 kilometre kuyruk oluştu

Sınır kapılarında TIR kuyruğu
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Yurt dışına çıkacak TIR'lar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometre kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Kapıkule'de yaklaşık 480 Hamzabeyli'de de 280 tır sınır kapısından geçiş için bekliyor.

Kaynak: AA

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