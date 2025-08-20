Sınır kapılarında yeni dönem! Suriye'ye pasaportla geçiş başladı

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlığı almış Suriyelilerin, Suriye sınırındaki Barış Pınarı Harekât Bölgesi dışında kalan kara hudut kapılarından pasaportla geçiş yapabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir" denildi.

Türk vatandaşlarına vize şartı

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise 6 Temmuz 2025'te yayımladığı kararla Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde vize uygulaması başlattı. Buna göre tek girişli vizeler 50 dolar, çift girişli vizeler 75 dolar, çok girişli vizeler ise 100 dolar olacak. Transit geçişler içinse 25 dolar ücret öngörülüyor.

Geri dönüşlerde artış

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sürecinde Türkiye'ye sığınanların sayısı 10 yıl içinde 4 milyona yaklaşmıştı. Ancak 7 Aralık 2024'teki rejim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 8 Aralık sonrasından bu yana 411 bin 649 Suriyeli ülkesine döndü. 2016'dan bu yana toplam gönüllü dönüş sayısı 1 milyon 151 bin 652 olarak kaydedildi.

Türkiye'de halen 2 milyon 543 bin 711 Suriyeli geçici koruma kapsamında bulunuyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine geri döndüğünü duyurmuştu.