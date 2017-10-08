Sınıra askeri sevkiyat
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Reyhanlı sınırına 30 kadar zırhlı personel taşıyıcı ve obüs sevk edildi.
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden Hatay'a gelen yaklaşık 30 zırhlı personel taşıyıcı ile obüs Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.
Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.
Kaynak: AA