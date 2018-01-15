ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Sınırda askeri hareketlilik

Irak sınırından hareket eden tank ve obüs yüklü yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'ya geldi.

Sınırda askeri hareketlilik
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank ve obüs yüklü askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Öğleden sonra hareket eden yaklaşık 20 araçlık konvoy, Mardin üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giren tank ve obüs yüklü askeri konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.