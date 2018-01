Sınırdaki askere Kocaeli morali

21 Ocak 2018



Sabiha Toprak

KOTO Heyeti Gaziantep programında sınırdaki askeri de unutmadı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret eden işadamları, sınır ötesi operasyonundaki lojistik destek sağlayan askerlere Kocaeli halkının destek mesajlarını iletti.

Kocaeli Ticaret Odası’nın Gaziantep programı sadece ticari görüşmelerle sınırlı kalmadı. Kocaelili işadamları, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarına katılan birliklere tüm lojistik desteğin sağlandığı Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti. Karargâhta; Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Alpaslan Kılınç, Kurmay Başkanı Kurmay Albay Fatih Solmazlar ve diğer askeri yetkililer tarafından karşılanan işadamları, duygu yüklü anlar yaşadı. KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan ve beraberindeki heyet komutanlara, Kocaeli halkının destek mesajlarını iletti.

"Memleketin yüreği burada sizlerle"

Bir ülkenin güvenliğinin, her şeyden önemli olduğunun altını çizen Başkan Bulut, "Güvenlik olmadan bayrak olmaz, bayrak olmadan millet olmaz, dağılır. O zaman ne şereften, ne namustan, ne de ticaretten söz edilemez. Çok zor bir coğrafya yaşıyoruz. Yarınlara güvenle bakabilmek için her an tetikte olmak gerekiyor. Memleketin kalbi burada, sizlerle birlikte atıyor. Ordumuzla, askerimizle gönül birliğimiz, onlara büyük sevgimiz ve desteğimiz var. Dualarımız ve tüm olanaklarımızla yanınızdayız" dedi.

"Bedeli ne olursa olsun mücadele sürecek"

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Alpaslan Kılınç ise Kocaelili işadamlarının ziyaretiyle moral bulduklarını, güç aldıklarını söyledi. "Siz bize, biz size emanetiz" diyen Albay Kılınç, yurt içi ve yurt dışından gelebilecek her türlü tehdide karşı askerin canla başla mücadele ettiğini bildirdi. Güvenlik olmadan, ne ticaretten, ne normal yaşamdan söz edilemeyeceğini vurgulayan Albay Kılınç, Suriye’yi kast eterek, "İşte karşıyı görüyoruz. Ticaret hayatı olanlar vardı, fabrikası olan, evi barkı olanlar vardı. Savaş çıkınca yok pahasına sattılar, dağıldılar. Vatan elden gidince hiçbir şeyin değeri yok. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak, tehdit unsurlarının belini şimdiden kırmak lazım" şeklinde konuştu. Kocaelili işadamları, Afrin operasyonu için de komutanlara, "Tek bir askerimizin dahi zarar görmeden operasyonun başarıyla sona erdirilmesi hepimizin ortak duası" mesajını iletti.