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Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

Sinop açıklarında batan balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda diğer 1 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı
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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ayrıntıları paylaşıldı.

Döngel mevkisi açıklarında saat 11.17'de, içinde 4 kişinin bulunduğu bir teknenin battığının bildirilmesi üzerine derhal sahil güvenliğe ait bir helikopter, bot ve dalış timinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Olay yeri yakınlarındaki bir balıkçı teknesi tarafından batan teknede bulunanlardan 2 kazazedenin sağ kurtarıldığı, bir kişinin cesedinin denizden alındığı öğrenilmiştir. Kayıp bir kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"

Öte yandan, kurtarılan 2 balıkçı, Gerze Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir balıkçının cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sinop
Dunya.com

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