Sırbistan insani yardım gönderecek
Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna'ya insani yardım göndereceğini açıkladı.
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Sırbistan hükümetinin başkent Belgrad'da düzenlediği oturumun ardından yapılan açıklamada, savaş koşullarındaki Ukrayna'ya insani yardım gönderilmesi kararının alındığı ifade edilerek yardımın, Ukrayna'daki elektrik sistemlerine destek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Hükümet oturumunda ayrıca ülkedeki elektrik kullanımının da ele alındığı kaydedildi.
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